Поколениям X и Y следует подготовиться: в ближайшем будущем им придется конкурировать за рабочие места не только с теми, кто моложе, но и с теми, кто старше. Происходит смена модели: люди пенсионного возраста отказываются бросать работу ради пледа, кресла-качалки и ухода за внуками – они хотят принимать активное участие в экономике, быть заметной силой на рынке труда, после многих лет наемной работы открывать собственный бизнес. Бурное развитие технологий longevity – долголетия – только способствует этому.

До XIX века ожидаемая продолжительность жизни при рождении не дотягивала до 40 лет. В веке XX продолжительность жизни выросла больше, чем за всю предыдущую историю. В каком-то смысле для человечества это стало головной болью. По существующим оценкам, к 2100 году доля пенсионеров (старше 65 лет) в населении утроится, в среднем в мире и особенно в развитых странах людей в возрасте 60+ будет больше, чем представителей любой другой возрастной категории (младше 19 лет, от 20 до 39, от 40 до 59). Теоретически, для сегодняшних молодых это печальная тенденция: по мере старения населения экономический рост стран должен замедляться, налоговые поступления снижаться, а расходы на пенсии и медицинское обслуживание – расти.

Но у медали две стороны. Следует понимать, что неразрывно с удлинением жизни происходит другой процесс – отодвигание срока прихода старческих болезней. Чем дальше, тем больше «дополнительных» лет жизни будут здоровыми, активными и полноценными. Возможно, скоро придется пересмотреть сами понятия «пенсия» и «старость» – во многих странах «старики» остаются «молодыми»: им нравится работать, зарабатывать, пробовать новое и тратить деньги. Об этом – меняющейся роли пожилых в современной экономике – пишет журнал Economist в свежем номере.