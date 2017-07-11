Банк «Югра», в котором 10 июля ЦБ ввел временную администрацию, активно кредитовал компании, связанные с акционерами финансовой организации, а также мог выдавать ссуды «по знакомству или для поддержания отношений». Об этом пишет Forbes со ссылкой на данные системы «Контур-Фокус».

Например, как указывает журнал, одним из заемщиков «Югры» оказалась фирма «Экипспорт», принадлежащая дочери замглавы ФСБ генерала Михаила Шекина Анастасии Задориной. Ее мероприятия ранее поддерживали структуры Хотина и его партнеров; в результате «Экипспорт» получила в «Югре» кредит под залог швейных машинок, гладильных столов и термопрессов.

Кроме того, «Югра» зачастую выдавала кредиты на элитные автомашины. Так, Марк Лапунов, бывший руководитель «Негуснефти» и Sky Property (управляет активами в недвижимости Алексея Хотина, основного владельца «Югры») получил ссуду на синий BMW X6M.

Заметка дополняется.