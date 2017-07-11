Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) не просила суд заменить условное наказание политику Алексею Навальному на реальный срок по делу «Ив Роше». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«ФСИН России не обращалась в Симоновский суд г. Москвы с представлением об отмене Навальному А.А. условного наказания, назначенного приговором суда», – говорится в заявлении.

О том, что ФСИН попросила заменить наказание Навальному, ранее писало РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Симоновского суда Москвы. Позднее источник РИА Новости в правоохранительных органах заявил, что ФСИН не просила суд заменять Навальному условный срок на реальный. Пресс-секретарь суда Виктор Васильев, в свою очередь, пояснил, что суд возвратил заявление ФСИН, так как оно не было подписано.

Заметка дополняется.