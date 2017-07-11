Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) не просила суд заменить условное наказание политику Алексею Навальному на реальный срок по делу «Ив Роше». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«ФСИН России не обращалась в Симоновский суд г. Москвы с представлением об отмене Навальному А.А. условного наказания, назначенного приговором суда», – говорится в заявлении.

О том, что ФСИН попросила заменить наказание Навальному, ранее писало РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Симоновского суда Москвы. Позднее источник агентства в правоохранительных органах заявил, что ФСИН не просила суд заменять Навальному условный срок на реальный. Как пояснил пресс-секретарь суда Виктор Васильев, суд возвратил заявление ФСИН, так как оно не было подписано.

В конце июня пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш рассказала, что ФСИН предупредила его о возможной отмене условного срока по делу «Кировлеса» и «Ив Роше». Адвокат политика Вадим Кобзев позднее пояснил, что предупреждение было выписано после административного нарушения 12 июня.

Алексея Навального приговорили к трем с половиной годам условно по делу «Ив Роше» в декабре 2014 года; его брат, Олег Навальный, получил реальный срок. ФСИН неоднократно просила заменить политику условное наказание реальным.