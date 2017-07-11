Хакеры взломали серверы одного из итальянских банков, чтобы использовать их для майнинга биткоинов. Об этом рассказал директор компании Darktrace (занимается информационной безопасностью) Дэйв Палмер, пишет Quartz. Название банка не уточняется.

Проникновение киберпреступников в систему банка, по словам Палмера, обнаружилось в январе 2015 года. Он добавил, что взломанный сервер быстро отключили, так что выпускать с его помощью биткоины хакеры могли не больше часа.

Как выяснили специалисты Darktrace, с сервера банка на ботнет отправлялись потоки данных, под видом которым скрывались программы для «добычи» биткоинов. Ботнетом управлял некий «европейский преступный синдикат».

Палмер отметил, что в 2014 году «было модно» заниматься незаконным майнингом криптовалют наряду с рассылкой спама, но для этого использовались в основном программы, работающие на ноутбуках и стационарных компьютерах. Сейчас же число подобных хакерских атак резко упало – так, за последние полгода Darktrace обнаружила только 24 случая.

В Darktrace отметили, что для создания криптовалют нужны большие мощности, поэтому основными игроками становятся профессионалы с сотнями серверов для майнинга. Как писали в июне «Ведомости», лучше всего с выпуском виртуальных валют справляются видеокарты.