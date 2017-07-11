Хакеры взломали серверы одного из итальянских банков, чтобы использовать их для майнинга биткоинов. Об этом рассказал директор компании Darktrace (занимается информационной безопасностью) Дэйв Палмер, пишет Quartz. Название банка не уточняется.

Проникновение киберпреступников в систему банка, по словам Палмера, обнаружилось в январе 2015 года. Он добавил, что взломанный сервер быстро отключили, так что выпускать с его помощью биткоины хакеры могли не больше часа.

Заметка дополняется.