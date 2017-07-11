Студента юридического факультета Балтийского федерального университета имени Канта (БФУ имени Канта) Олега Алексеева, который выступил организатором регионального митинга 12 июня, отчислили из вуза. Об этом он сам рассказал РБК.

Как сказано в выписке из приказа, с которой ознакомилось издание, Алексеева отчислили из-за «противоправного поведения». По мнению представителей университета, студент проявил «неуважение к закону и суду в публичном пространстве» и пренебрег внутренним распорядком вуза.

«Решение [ректората] считаю незаконным. Сама формулировка – “неуважение к закону и суду” просто абсурдная», – сказал РБК Алексеев.

Он добавил, что в приказе не сказано, в чем заключается «неуважение к закону и суду», а также пообещал обжаловать решение руководства БФУ имени Канта.

В личной беседе студенту пояснили, что недовольство ректора вызвал пост Алексеева, в котором он рассказал о сложностях при согласовании акции. Студент хотел провести митинг в центре Калининграда на Ленинском проспекте, администрация города отказала, предложив в качестве альтернативы парк «Южный».

Активист пожаловался в суд на действия региональных властей, но его жалобу проигнорировали: «Ничего, полный и наглый игнор», – написал активист. По мнению Алексеева, именно эта фраза «не понравилась начальству».

Перед проведением акции, 8 июня, директор Юридического института БФУ имени Канта Олег Заячковский вызвал Алексеева на «профилактическую беседу», сообщило издание «Новый Калининград», которому студент передал аудиозапись разговора. На встрече также присутствовали представитель департамента безопасности БФУ имени Канта и сотрудник правоохранительных органов.

Студента призывали отказаться от проведения акции, мотивируя это тем, что у него для этого «недостаточно знаний и опыта». Заячковский отметил, что из-за участия студентов в протестных акциях возникают «вопросы к университету». О чем именно идет речь, он не уточнил.

После публикации этой беседы в СМИ руководство вуза пообещало провести проверку в отношении Алексеева, сообщала «Открытая Россия».