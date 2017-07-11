Студента Балтийского федерального университета имени Канта (БФУ имени Канта) Олега Алексеева, который выступил организатором регионального митинга 12 июня, отчислили из вуза. Об этом он сам рассказал РБК.

Как сказано в выписке из приказа, с которой ознакомилось издание, Алексеева отчислили из-за «противоправного поведения». По мнению представителей университета, студент проявил «неуважение к закону и суду в публичном пространстве» и пренебрег внутренним распорядком вуза.

«Решение [ректората] считаю незаконным. Сама формулировка – “неуважение к закону и суду” просто абсурдная», – сказал РБК Алексеев.

Он добавил, что в приказе не сказано, в чем заключается «неуважение к закону и суду», а также пообещал обжаловать решение руководства БФУ имени Канта.

В личной беседе студенту пояснили, что недовольство ректора вызвал пост Алексеева, в котором он рассказал о сложностях при согласовании акции. Студент хотел провести митинг в центре Калининграда на Ленинском проспекте, администрация города отказала, предложив в качестве альтернативы парк «Южный».

Активист пожаловался в суд на действия региональных властей, но его жалобу проигнорировали: «Ничего, полный и наглый игнор», – написал активист. По мнению Алексеева, именно эта фраза «не понравилась начальству».

Заметка дополняется.