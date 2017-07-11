Госкорпорация «Ростех» обменяет 25% компании «СЛ золото», которая владеет лицензией на крупнейшее в России месторождение золота Сухой Лог, на акции золотодобывающей компании «Полюс». Об этом сообщается на сайте «Полюса».

Об обмене акций со структурой «Ростеха» («РТ развитие бизнеса») договорилось дочернее предприятие «Полюса» АО «Полюс Красноярск». Сумма сделки составила $145,9 млн, обмен акций пройдет в пять этапов на протяжении пяти лет. При этом у «Полюса» появится право ускорить процесс.

Как отметило РБК, эта сделка увеличит присутствие «Полюса» в месторождении Сухой лог до 79,9%.

В январе «СЛ Золото», совместное предприятие «Ростеха» и «Полюса», выиграло аукцион по месторождению Сухой Лог. Отмечалось, что платеж за месторождение составил 9,406 млрд рублей.