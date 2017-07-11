Госкорпорация «Ростех» обменяет 25% компании «СЛ золото», которая владеет лицензией на крупнейшее в России месторождение золота Сухой Лог, на акции золотодобывающей компании «Полюс». Об этом сообщается на сайте «Полюса».

Об обмене акций со структурой «Ростеха» («РТ развитие бизнеса») договорилось дочернее предприятие «Полюса» АО «Полюс Красноярск». Сумма сделки составила $145,9 млн, обмен акций пройдет в пять этапов на протяжении пяти лет. При этом у «Полюса» появится право ускорить процесс.

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