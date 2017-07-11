В сирийской провинции Хама погиб военный советник из России Николай Афанасов. Об этом сообщили в Минобороны, передает «Интерфакс».

Как сообщили в ведомстве, военный погиб в результате минометного обстрела. Афанасов состоял в аппарате российских военных советников, в его задачи входило обучения личного состава подразделений сирийских сухопутных войск.

Командование представило военного к государственной награде посмертно.

В мае Минобороны сообщило о гибели в Сирии российского военного советника Алексея Бучельникова. Когда и где именно он погиб, в министерстве не уточнили, отмечая, что военный умер от выстрела снайпера. По информации администрации города Братска, в мае в Сирии также погиб контрактник Богдан Деревицкий, проживавший в Братске.

В апреле в Сирии погиб еще один военный советник из России – Сергей Бордов, который, по словам жены, уехал в Сирию «своим ходом за свой счет».

До этого, как подсчитало РБК, Минобороны с 2015 года сообщило о гибели в Сирии 32 российских военнослужащих.