В сирийской провинции Хама погиб военный советник из России Николай Афанасов. Об этом сообщили в Минобороны, передает «Интерфакс».
Как сообщили в ведомстве, военный погиб в результате минометного обстрела. Афанасов состоял в аппарате российских военных советников, в его задачи входило обучения личного состава подразделений сирийских сухопутных войск.
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