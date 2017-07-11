В сирийской провинции Хама погиб военный советник из России Николай Афанасов. Об этом сообщили в Минобороны, передает «Интерфакс».

Как сообщили в ведомстве, военный погиб в результате минометного обстрела. Афанасов состоял в аппарате российских военных советников, в его задачи входило обучения личного состава подразделений сирийских сухопутных войск.

Заметка дополняется.