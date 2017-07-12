Обыски в офисах энергетической компании «Т Плюс» («дочка» группы «Ренова») связаны в новыми обстоятельствами уголовного дела управляющего директора «Реновы» Евгения Ольховика и главы «Т плюс» Бориса Вайнзихера. Об этом пишет «Коммерсантъ».

По информации издания, следствие установило схему обналичивания «многомиллиардных средств» входящих в «Ренову» структур. Деньги обналичивали с помощью подставных компаний через «ранее неизвестную схему» в крупнейших российских банках.

Газета отметила, что миллиард рублей, который в качестве взятки Вайнзихер передал высокопоставленным чиновникам Коми, обналичили по этой же схеме.

При этом помимо обысков следствие допросило бизнесменов, которые проходят свидетелями по делу Ольховика, Вайнзихера, а также экс-главы «Т плюс» Михаила Слободина. Некоторые из них признались в причастности к незаконному обналичиванию денег, а также назвали нескольких сотрудников «крупнейших банков России с госучастием», которые, предположительно, могут иметь отношение к незаконным операциям.

Как добавило издание Legal.Report, по итогам обысков сотрудники правоохранительных органов определили «всю цепочку обналичивания» и изъяли документы, доказывающие участие «конкретных лиц» в этой схеме.

Заметка дополняется.