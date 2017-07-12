Обыски в офисах энергетической компании «Т Плюс» («дочка» группы «Ренова») связаны в новыми обстоятельствами уголовного дела управляющего директора «Реновы» Евгения Ольховика и главы «Т плюс» Бориса Вайнзихера. Об этом пишет «Коммерсантъ».

По информации издания, следствие установило схему обналичивания «многомиллиардных средств» входящих в «Ренову» структур. Деньги обналичивали с помощью подставных компаний через «ранее неизвестную схему» в крупнейших российских банках.

Газета отметила, что деньги, которые в качестве взятки Вайнзихер передал высокопоставленным чиновникам Коми, обналичили по этой же схеме.

При этом помимо обысков следствие допросило бизнесменов, которые проходят свидетелями по делу Ольховика, Вайнзихера, а также экс-главы «Т плюс» Михаила Слободина. Некоторые из них признались в причастности к незаконному обналичиванию денег, а также назвали нескольких сотрудников «крупнейших банков России с госучастием», которые, предположительно, могут иметь отношение к незаконным операциям.

Как добавило издание Legal.Report, по итогам обысков сотрудники правоохранительных органов определили «всю цепочку обналичивания» и изъяли документы, доказывающие участие «конкретных лиц» в этой схеме.

Обыски в офисах «дочки» «Реновы» в Москве, Перми и других городах прошли 11 июля. Следователи изучали бухгалтерские документы «Т Плюс» в период с 2007 по 2015 год. Основные следственные действия. как пишет «Коммерсантъ», прошли в офисе, расположенном в Красногорском районе Подмосковья.

По версии следствия, Слободин создал организованную преступную группу, которая в 2007–2015 годах давала взятки высокопоставленным чиновникам Коми в обмен на право устанавливать высокие энерготарифы без инвестиций в электросети.

Ольховик и Вайнзихер находятся под арестом, их подозревают в даче взятки в размере 800 млн рублей руководству Коми. Слободина заочно арестовали и объявили в международный розыск.