Строительство атомного ледокола ЛК-60Я «Арктика», которое замедлилось в 2014 году из-за конфликта России с Украиной, потребовало вмешательства президента России Владимира Путина. Об этом пишет «Коммерсантъ».

По информации издания, строительство проекта планировалось завершить в 2017 году. Ледокол строят подконтрольный «Росатому» «Атомфлот» и «Балтийский завод – судостроение» (БЗС), входящий в Объединенную судостроительную корпорацию.

Как пояснил «Коммерсантъ», БЗС попросил «Атомфлот» перенести сроки сдачи проекта на 2019 год. Эта просьба, по словам источника, вызвала «бурную реакцию» «Атомфлота», который направил обращение в «Росатом». Оттуда просьба перешла в правительство, далее – в Совбез и в итоге оказалась у Путина.

Президент, в свою очередь, принял решение о переносе окончания строительства на 2019 год, а также распорядился «принять кадровые и организационно-управленческие решения в связи со срывом госконтракта». Кроме того, Счетной палате, Генпрокуратуре и ФСБ получено провести проверку проекта.

Заметка дополняется.