Генеральный прокурор Украин Юрий Луценко стал фигурантом двух дел о неуплате налогов. Об этом сообщил руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий, передает УНИАН.

По его словам, дело завели после заявления лидера Радикальной партии Олега Ляшко по поводу дома и декларации о доходах Луценко.

Как ранее сообщило УНИАН, 11 июля Ляшко обвинил Луценко в неуплате налогов.

«Покажите пример всей стране – уплатите налоги. В частности, за дом ваш в 900 квадратных метров, который зачислен на вашего 76-летнего тестя. Вы этот дом ввели в эксплуатацию в 2011 году, а ваш тесть на пенсии 12 лет. Оцените свой дом и оплатите с него налоги», – сказал Ляшко.

В сентябре 2016 года правоохранительные органы Украины завели уголовное дело на министра внутренних дел страны Арсена Авакова. В чем именно заподозрили министра, не уточнялось. Позднее Генпрокуратура заявила, что не нашла подтверждений причастности Авакова в противозаконным действиям, поэтому дело закрыли.