Администрация президента США Дональда Трампа исключила «Лабораторию Касперского» из двух списков компаний, у которых государственным структурам разрешено закупать программное обеспечение. Об этом сообщает Reuters.

Такое решение было принято из-за опасений, что «Лаборатория Касперского» сотрудничает с российскими спецслужбами.

Теперь госорганы не могут закупать ПО у «Лаборатории Касперского» в рамках контрактов и тендеров Администрации общих служб (GSA). Агентство отметило, что если закупка будет организована не через GSA, структурам не запрещается сотрудничать с российской компанией.

Заметка дополняется.