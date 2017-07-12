Администрация президента США Дональда Трампа исключила «Лабораторию Касперского» из двух списков компаний, у которых государственным структурам разрешено закупать программное обеспечение. Об этом сообщает Reuters.

Такое решение было принято из-за опасений, что «Лаборатория Касперского» сотрудничает с российскими спецслужбами.

Теперь госорганы не могут закупать ПО у «Лаборатории Касперского» в рамках контрактов и тендеров Администрации общих служб (GSA). Агентство отметило, что если закупка будет организована не через GSA, структурам не запрещается сотрудничать с российской компанией.

По словам пресс-секретаря GSA, это решение было принято после «анализа и тщательного расследования». Телеканал ABC News, который анонсировал решение администрации Трампа, назвал ограничительные меры в отношении «Лаборатории Касперского» «самым значительным и далеко идущим» шагом.

Ограничения против использования ПО от российской компании ввели после публикации Bloomberg о секретном проекте «Лаборатории Касперского» и ФСБ. Как узнало агентство, компания создавала защищающий от DDoS-атак софт для спецслужбы и передавала данные хакеров.

Компания, в свою очередь, заявила, что «всегда признавала, что она предоставляет соответствующие продукты и услуги правительствам всего мира для защиты этих организаций от киберугроз, но у нее нет никаких неэтичных связей или связей с любым правительством, включая Россию».

Данные Bloomberg в «Лаборатории Касперского» назвали неверно истолкованными, отметив, что ФСБ никогда не была их клиентом по защите от DDoS-атак.