Федеральная служба безопасности (ФСБ) предложила разрешить губернаторам предоставлять главам муниципалитетов доступ к государственной тайне. Соответствующий законопроект размещен на портале нормативных правовых актов, внимание на него обратил «Коммерсантъ».
Губернаторы также получат право отправлять в отставку тех глав муниципалитетов, которые нарушат закон о гостайне.
При этом при допуске с мэров будут брать «соответствующую расписку» о соблюдении гостайны.
В проекте прописано, на каких основаниях главе муниципалитета могут отказать в доступе к тайне. Среди причин указаны медицинские противопоказания, постоянное проживание чиновника или его близких родственников за рубежом, уголовное преследование, недостоверная сообщенная информация, а также «выявление действий, создающих угрозу безопасности».
Заметка дополняется.
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