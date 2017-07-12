Федеральная служба безопасности (ФСБ) предложила разрешить губернаторам предоставлять главам муниципалитетов доступ к государственной тайне. Соответствующий законопроект размещен на портале нормативных правовых актов, внимание на него обратил «Коммерсантъ».

Губернаторы также получат право отправлять в отставку тех глав муниципалитетов, которые нарушат закон о гостайне.

Отмечается, что при допуске с мэров будут брать «соответствующую расписку» о соблюдении гостайны.

В проекте прописано, на каких основаниях главе муниципалитета могут отказать в доступе к тайне. Среди причин указаны медицинские противопоказания, постоянное проживание чиновника или его близких родственников за рубежом, уголовное преследование, сообщение недостоверной информации, а также «выявление действий, создающих угрозу безопасности».

По словам источника «Ведомостей», близкого к Минобороны, инициатива ФСБ «вытекает» из одобренных зимой поправок в законы «О воинской службе» и «О мобилизационной подготовке и мобилизации»

Политолог Алексей Макаркин сказал газете, что реализация предложения станет «еще одним ударом по местному самоуправлению», котором по закону не зависит от исполнительной власти. Благодаря этому проекты у губернаторов появится «еще один рычаг прямого воздействия» на мэров.