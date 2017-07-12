«Вымпелком» (торговая марка «Билайн») передаст свою долю в «Евросети» оператору «Мегафон». Об этом сообщают РБК и «Интерфакс» со ссылкой на сообщения «Евросети» и «Мегафона».

«Мегафон» таким образом получит 100% акций ритейлера. Половина салонов – около двух тысяч – «Евросети» перейдет «Вымпелкому», уточняет «Интерфакс».

«Процесс будет длительным и равномерным, поэтому не принесет проблем компании. Мы не будем сокращать сотрудников, наоборот, мы будем открывать новые магазины и нанимать людей», – цитирует РБК президента «Евросети» Александра Малиса.

Финансовые детали сделки не сообщаются. Представитель «Евросети» Александра Перцева сообщила РБК, что ребрендинг ритейлера не предполагается. Он «будет развиваться как самостоятельная компания на рынке мобильной электроники и портативной техники, а также финансовых сервисов и дополнительных услуг».

«Билайн» стал совладельцем «Евросети» в 2008 году, купив 49,9% акций у Александра Мамута на $226 млн, напоминает РБК. В 2012 году Мамут за $1,07 млрд продал оставшиеся акции торговой сети, 25% бумаг купил «Мегафон», в 2014 году оператор довел свою долю до 50%.

В ноябре 2016 года «Ведомости» писали, что «Билайн» предложил «Мегафону» закрыть «Евросеть». Глава ритейлера назвал эту информацию «бредом».