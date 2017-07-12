В красноярском штабе Алексея Навального изъяли компьютеры в связи с делом о нарушении авторских прав и создании или распространении вредоносных программ.

Это следует из распоряжения МВД, которое опубликовал глава избирательной кампании Навального Леонид Волков.

https://twitter.com/leonidvolkov/status/885007024865644544

Как уточняет «Медуза», обыск в штабе в Красноярск начался утром 12 июля. «Причем тут штаб в Красноярске, позвольте? Выглядит просто как очередной повод ударить по нашей материальной базе, побольше всего украсть», – прокомментировал Волков изъятие техники в штабе.

В Москве в начале июля прошел обыск на складе агитационной кампании Навального. По данным директора ФБК Романа Рубанова, обыск связан с уголовным делом о митинге 26 марта.

Также в июле полиция обыскала штабы Навального в Екатеринбурге и Казани, были изъяты более десяти тысяч листовок. В Краснодаре и Тамбове у агитаторов забрали газеты.