Госдума во втором чтении приняла поправки в закон «О гражданстве», утвердив текст присяги для желающих получить российский паспорт. Трансляция заседания ведется на сайте нижней палаты парламента.

За него проголосовали все 383 депутата, присутствовавшие в зале.

Ввести присягу при вступлении в российское гражданство ранее предложил президент России Владимир Путин. Он попросил депутатов «продумать эту тему». В Госдуме объявили конкурс на текст клятвы, по итогам которого выбрали 10 лучших вариантов. В начале июля текст присяги утвердил комитет Госдумы по госстроительству и законодательству.

«Я, Ф. И. О., добровольно и осознанно принимая гражданство РФ, клянусь: соблюдать Конституцию и законодательство РФ, права и свободы ее граждан, исполнять обязанности гражданина РФ на благо государства и общества, защищать свободу и независимость РФ, быть верным России, уважать ее культуру, историю и традиции», – говорится в тексте клятвы.

В поправках также говорится, что для получения российского гражданства необходимо будет отказаться от гражданства Украины. Ранее «Коммерсантъ» писал, что депутаты хотят утвердить процедуру «публичного отречения» от украинского гражданства без справки об отказе от него. Однако в тексте законопроекта ко второму чтению такого пункта нет.

В середине апреля в Госдуму внесли законопроект о лишении гражданства за терроризм. Спустя два дня его отозвали из-за того, что он противоречил Конституции. Затем спикер Госдумы Вячеслав Володин внес законопроект повторно.

Согласно документу, власти будут не лишать мигрантов гражданства, а отменять решение о его предоставлении. Путин поддержал инициативу и заявил о необходимости обсудить закон с Конституционным судом.