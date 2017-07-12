В «Лаборатории Касперского» назвали запрет ее продукции в госагентствах США «втягиванием компании в геополитическую борьбу». Заявление «Касперского» цитирует РИА Новости.

«Судя по всему, “Лаборатория Касперского” оказалась втянутой в геополитическую борьбу, где каждая из сторон пытается использовать компанию как пешку в своей игре», – считают в компании.

Как заявили в «Лаборатории», основатель компании Евгений Касперский неоднократно предлагал «свидетельствовать перед конгрессом США», «раскрыть исходный код», чтобы «ответить на все вопросы со стороны американского правительства» (цитаты по РБК).

Reuters ранее сообщило, что США исключили «Лабораторию Касперского» из двух списков компаний, у которых государственные структуры могут покупать программное обеспечение. Это решение, как передавало агентство, администрация Дональда Трампа приняла из-за опасений, что «Лаборатория» сотрудничает с российскими спецслужбами.

По данным Bloomberg, «Касперский» занимается совместным с ФСБ секретным проектом, связанным с отражением DDoS-атак. Компания заявила, что агентство неверно истолковало информацию, а ФСБ никогда не была клиентом «Лаборатории Касперского».