«Единая Россия» внесет в Госдуму законопроект, вводящий многомилионные штрафы за отказ удалить «недостоверную информацию и противоправный контент» из соцсетей. Об этом сообщил замглавы фракции Андрей Исаев, передает «Интерфакс».

По его словам, физические лица будут штрафовать на 3–5 млн рублей, юридические – 30–50 млн: «Штрафы установлены высокие». Исаев уточнил, что проект закона внесут в Госдуму 12 июля.

Как добавил единоросс, при работе над документов «был использован опыт Германии, где также введены в действие жесткие меры за такого рода правонарушения», пишет «Интерфакс».

Законопроект предлагает дополнить КоАП «специальным составом административного правонарушения, устанавливающим административную ответственность за нарушение администратором социальной сети обязанностей, возложенных на него федеральным законом», цитирует агентство пояснительную записку.

Эти меры, по мнению авторов документа, следует рассматривать «как превентивные меры», которые, как полагают депутаты, позволят бороться с распространением «противоправной информации» и при этом не блокировать ресурсы.

Протоколы о нарушениях, как сказано в записке, должен будет составлять «орган в сфере контроля и надзора в области связи, информтехнологий и массовых коммуникаций».

Соавтор законопроекта Андрей Ольшевский добавил, что создавать какую-либо регулирующую структуру, по его словам, «следить за чистотой отношений внутри социальной сети будут сами». Однако, сказал депутат, операторы должны будут создать условия, чтобы пользователи могли жаловаться на противоправную информацию, и ее можно было бы заблокировать «в течение суток».

Фейсбук в конце 2016 года представил механизм борьбы с фейковыми постами. Пользователи могут отмечать недостоверную, по их мнению, информацию, посты, которые вызвали у них недоверие, не не будут отображаться в начале ленты.