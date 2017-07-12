Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении пакет законопроектов о защите критической информационной инфраструктуры (КИИ) России от хакерских атак. Об этом сообщает «Интерфакс».

Согласно документам, предполагается создание государственной системы обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий вирусных атак на российские информационные ресурсы. Речь идет о транспортной инфраструктуре, сетях связи, автоматизированных системах управления процессами в оборонной промышленности, финансовой сфере, в атомном, химическом и ракетном производстве.

При этом за хакерские атаки вводится уголовная ответственность с максимальным сроком лишения свободы до 10 лет и штрафом в 1 млн рублей. За нарушение правил эксплуатации средств хранения, обработки или передачи охраняемой компьютерной информации будет грозить лишение свободы до 6 лет. Нормы вступят в силу с 1 января 2018 года.

Депутаты приняли пакет законопроектов в первом чтении в конце января. Правительство внесло документы в Госдуму в декабре 2016 года.