Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении пакет законопроектов о защите критической информационной инфраструктуры (КИИ) России от хакерских атак. Об этом сообщает «Интерфакс».

Согласно документам, предполагается создание государственной системы обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий вирусных атак на российские информационные ресурсы.

При этом за хакерские атаки вводится уголовная ответственность с максимальным сроком лишения свободы до 10 лет и штрафом в 1 млн рублей. За нарушение правил эксплуатации средств хранения, обработки или передачи охраняемой компьютерной информации будет грозить лишение свободы до 6 лет. Нормы вступят в силу с 1 января 2018 года.

Заметка дополняется.