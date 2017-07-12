МВД раскрыло крупную схему незаконного обналичивания денег с помощью салонов сотовой связи и терминалов по приему платежей. Об этом говорится в официальном сообщении на сайте ведомства.

Как отмечается, подозреваемые с 2013 года проводили незаконные банковские операции без регистрации через сеть салонов и терминалов, расположенных в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге.

«Получаемые от граждан денежные средства в нарушение закона не зачислялись на специальные банковские счета, а накапливались и предоставлялись в качестве наличности заинтересованным лицам. За свои услуги злоумышленники взимали комиссию в размере 3,5 процентов», – говорится в сообщении.

По данным МВД, в результате подозреваемым удалось заработать около 1 млрд рублей. Всего в организованную группу входили восемь человек. Ведомство возбудило уголовное дело по части 2 статьи 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). Шестерых фигурантов отправили под домашний арест.