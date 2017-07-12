Сотрудники Нацгвардии Украины задержали гражданина России с военным билетом в Луганской области около населенного пункта Городище. Об этом сообщает УНИАН.

«Военным нарядом в ходе проверки автомобиля Volkswagen и проверки документов был выявлен пассажир, который, по паспортным данным, – гражданин Российской Федерации и имел при себе военный билет РФ», – сообщили в Нацгвардии.

27 июня в плен в Луганской области попал россиянин Виктор Агеев. По версии Минобороны России, он служил в российской армии, но уволился год назад. В ЛНР заявляли, что задержанный – гражданин республики и служил там по контракту.

Служба безопасности Украины утверждала, что он российский контрактник. Это позднее подтвердил и сам Агеев.

В конце июня на Украине задержали двух российских пограничников. Они утверждали, что «выполняли роль учебных нарушителей границы во время учений, но сбились с маршрута, потеряли ориентировку и таким образом оказались на материковой части Украины». На них завели дело о нарушении территориальной целостности Украины.

Позднее Украина сообщила о задержании российского военного, который пытался въехать в страну по украинскому паспорту. По данным погранслужбы Украины, его собирались сделать заместителем министра госбезопасности Приднестровской молдавской республики.