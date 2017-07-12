Строительная компания «ЮгСтройИнвест» не имеет отношения к нападению на Илью Варламова в Ставрополе.

К такому выводу пришла ставропольская прокуратура, пишет РБК со ссылкой на ответ надзорного ведомства адвокату «Агоры» Андрею Сабинину.

«В ходе проверок ваши доводы о причастности к нападениям на Варламова лиц, действовавших в интересах строительной компании “ЮгСтройИнвест” и ее руководителя Иванова Ю.И., не подтвердились», – цитирует издание документ, копия которого есть в его распоряжении.

Варламова в апреле дважды за день облили зеленкой в Ставрополе. По факту нападения полиция задержала пятерых подозреваемых. Их обвинили по статье «мелкое хулиганство» (статья 20.1 КоАП). Двоих нападавших арестовали на двое суток, один из подозреваемых получил пять суток ареста. Троих человек штрафовали на 500 рублей.

Блогер утверждал, что среди нападавших были сотрудники компании «ЮгСтройИнвест». Фирма отрицала причастность к нападению на блогера. При этом на сайте компании публиковали постеры с акцией «Приходи в зеленом – получи скидку».

В конце мая «Новая газета» писала, «ЮгСтройИнвест» причастна к нескольким нападениям, включая два инцидента с Варламовым. Помимо блогера охранники фирмы якобы напали на студента Ивана Барыляка, который оспаривал повышение тарифа. В молодого человека несколько раз выстрелили из травматического пистолета, угрожали, а на одной из встреч адвокат устроил с Барыляком драку. В итоге студенту дали три с половиной года колонии.

Второй случай касался секретаря городской Общественной палаты Григория Пинчука, защищавшего землю в заповеднике «Русский лес». Ему 15 раз ударили по лбу кастетом и отобрали документы, связанные с передачей земли в заповеднике под застройку.