В глазах многих думающих россиян будущее окрашено в тревожные тона. Самый позитивный из прогнозов – тихое загнивание, стагнация. О пессимистических и говорить страшно – семнадцатый год на дворе. Так что же нас ждет, кроме, конечно, переизбрания действующего президента на очередной срок?

Безусловно, многое зависит от того, как там протекает борьба между разными группировками на самом верху. Но ни у автора этих строк, ни у подавляющего большинства пишущих на эту тему нет достоверной информации о политических процессах в Кремле – аналитика разной степени убедительности в основном построена на слухах и догадках.

Есть ли зависимость ближайшего будущего от действий оппозиционных структур? Мужество и самоотверженность оппозиционеров, несомненно, работают на долгосрочную перспективу. Что же касается перспектив ближних, то здесь подобной ясности нет. Власть не сменится в результате выборов, а митинги и публичные действия, даже такие яркие, как «Недимон» и акции 12 июня, эффективны лишь тогда, когда входят в резонанс с общественными настроениями, динамика которых подчиняется собственным законам.

Но основание для выдвижения гипотез относительно нашего ближайшего будущего тем не менее есть. Это само сегодняшнее состояние нашего общества, предопределяющее перспективы страны вне зависимости от действий и воли ведущих политических субъектов. Я бы выделил несколько аспектов этого состояния, которые обычно недооцениваются, но которые нужно иметь в виду любому, кто желает заглянуть на несколько лет вперед.