В глазах многих думающих россиян будущее окрашено в тревожные тона. Самый позитивный из прогнозов – тихое загнивание, стагнация. О пессимистических и говорить страшно – семнадцатый год на дворе. Так что нас ждет – кроме, конечно, переизбрания действующего президента на очередной срок?

Безусловно, многое зависит от того, как там протекает борьба между разными группировками на самом верху. Но ни у автора этих строк, ни у подавляющего большинства пишущих на эту тему нет достоверной информации о политических процессах в Кремле – аналитика разной степени убедительности, в основном, построена на слухах и догадках.

Есть ли зависимость ближайшего будущего от действий оппозиционных структур? Мужество и самоотверженность оппозиционеров, несомненно, работают на долгосрочную перспективу. Что же касается перспектив ближних, то здесь подобной ясности нет. Власть не сменится в результате выборов, а митинги и публичные действия, даже такие яркие, как «Недимон» и акции 12 июня, эффективны лишь тогда, когда входят в резонанс с общественными настроениями, динамика которых подчиняется собственным законам.

Но основание для выдвижения гипотез относительно нашего ближайшего будущего, тем не менее, есть. Это – само сегодняшнее состояние нашего общества, предопределяющее перспективы страны вне зависимости от действий и воли ведущих политических субъектов. Я бы выделил несколько аспектов этого состояния, которые обычно недооцениваются, но которые нужно иметь в виду любому, кто желает заглянуть на несколько лет вперед.