В Антарктике от шельфового ледника Ларсен С откололся айсберг массой примерно 1 трлн тонн. Об этом сообщает AFP и «Би-би-си».

Площадь айсберга составляет 6 тысяч квадратных километров, это один из крупнейших айсбергов. Его размер можно сравнить с Уэльсом.

Как уточняет «Би-би-си», ученые предсказывали это. За ледником наблюдали в течение десяти лет. Исследователи обнаружили раскол в 2010 году, рост трещины ускорился в 2016 году, пишет Business Insider. В июне ученые предупредили, что крупный фрагмент ледника «висит на волоске».

Окончательно он отделился в промежуток между 10 и 12 июля. В данный момент от ледника отошел один гигантский айсберг, но гляциологи предполагают, что впоследствии он может расколоться на несколько частей.

https://twitter.com/MIDASOnIce/status/885053493102477312

По мнению ученых, в ближайшее время айсберг будет двигаться достаточно медленно, однако за ним необходимо наблюдать: морские течения могут вынести его туда, где он будет представлять опасность для движения судов.

Хотя айсберг имеет огромные размеры, его образование само по себе не приведет к подъему уровня мирового океана. Ларсен – шельфовый ледник, что значит, что его лед уже плавает в океане, а не опирается на сушу. «Это как кубик льда в вашем стакане с джин-тоником», – заявил The Guardian профессор геологии Имперского колледжа Лондона Мартин Зигерт.

По словам ученых, в краткосрочной перспективе разрушение Ларсена С не является тревожным. От Антарктиды каждый год откалываются фрагменты ледников, часть льда впоследствии нарастает снова. Однако в долгосрочной перспективе потеря таких льда опасна тем, что дестабилизирует оставшиеся ледники – их поведение для гляциологов важнее, чем размер айсбергов.

Шельфовый ледник Ларсена находится на Антарктическом полуострове – оконечности Антарктиды, тянущейся в направлении Южной Америки. Изначально Ларсен состоял из трех частей. В 1995 году разрушился ледник Ларсен А площадью 4000км2; в 2002-м от шельфа откололась вторая часть – Ларсен В.