Законопроект, обязывающий соцсети удалять «недостоверную информацию» по заявлению пользователей, не может быть исполнен «по своей сути». Об этом RNS заявили в пресс-службе «ВКонтакте».

«Мы не проверяем и не можем проверять достоверность публикуемой пользователями информации или осуществлять премодерацию контента. Собственно, этого и не делает ни одна коммуникационная платформа с пользовательским контентом», – отметили представители соцсети.

Как подчеркнули в компании, любой пользователь «ВКонтакте» может сообщить о неправомерном или оскорбительном контенте с помощью кнопки «Пожаловаться», при этом материалы, которые нарушают правила сайта или законодательство, удаляются, а нарушителей блокируют «максимально быстро». «Данный комплекс мер является максимально эффективным, а дополнительные ограничительные законы совершенно избыточны и не исполнимы по своей сути», – добавили в пресс-службе «ВКонтакте».

12 июля «Единая Россия» внесла в Госдуму законопроект, вводящий крупные штрафы за отказ удалить «недостоверную информацию и противоправный контент» из соцсетей. Согласно документу, физических лиц будут штрафовать на 3–5 млн рублей, юридических – на 30–50 млн.

Документ предлагает дополнить КоАП «специальным составом административного правонарушения, устанавливающим административную ответственность за нарушение администратором социальной сети обязанностей, возложенных на него федеральным законом». По мнению авторов инициативы, эти меры позволят бороться с распространением «противоправной информации» и при этом не блокировать ресурсы.

Соавтор законопроекта Андрей Альшевских подчеркивал, что создавать какую-либо регулирующую структуру не будут, «следить за чистотой отношений внутри социальной сети будут сами». При этом, по словам депутата, операторы должны будут создать условия, чтобы пользователи могли жаловаться на противоправную информацию, и ее можно было бы заблокировать «в течение суток».