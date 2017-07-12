Президент России Владимир Путин не дарил монахам Валаамского монастыря яхту. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

«Много пишется. <…> Это не значит, что все это правда», – сказал Песков.

Накануне обозреватель «Коммерсантъ FM» сообщил, что у монастыря стояла «огромная» яхта «Паллада», которую якобы подарил Путин.

По данным «Говорит Москва», яхта оценивается в $4 млн. Подарили ее монастырю, однако, в 2005 году. Ее якобы построили к 300-летию Петербурга (2003 год) и она находилась в ведении Управления делами президента, а позднее ее приобрела компания «Лукойл» и передала РПЦ.

«Это тот, что тысячу лет назад был, это старый подарок. Информации уже я не знаю, сколько лет. Эта яхта у нас уже не первый год», – пояснил помощник владыки Валаамского монастыря.

Президент посетил монастырь 11 июля в день памяти преподобных Сергия и Германа Валаамских. Помимо него туда прибыл патриарх Кирилл.