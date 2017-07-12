Студента юрфака Балтийского федерального университета имени Канта (БФУ имени Канта) Олега Алексеева, который был организатором регионального митинга 12 июня, отчислили из вуза за взяточничество. Об этом в пресс-службе вуза рассказали РБК.

БФУ предоставил изданию копии объяснительных студента и его переписки в «ВКонтакте». Из переписок следует, что в декабре 2016 года ​​Алексеев перевел 1200 рублей, чтобы получить зачет по физкультуре из-за прогула 21 занятия. Сообщения студента предоставил сотрудник вуза, который обещал ему закрыть прогулы, отмечает РБК.

Как рассказали в БФУ, Алексеева уже отчисляли за неуспеваемость весной 2016 года, но в сентябре его восстановили. Если студент захочет, он может восстановиться вновь, отметили в вузе. «К сожалению, в данном случае нездоровый интерес к ситуации, созданный одним из ее участников, заставил остальных увидеть политику там, где ее нет», – добавил представитель университета.

Сам Алексеев признал перечисление денег, но подчеркнул, что не считает это взяткой. По его словам, прогулы появились из-за «абсолютно неадекватного» учебного плана по физкультуре. «Я учусь на юриста, а физкультуры у меня было больше, чем некоторых профильных предметов. Поверьте, от этого страдает весь университет», – добавил студент.

Ранее Алексеев заявлял, что его отчислили из-за поста, в котором он рассказывал о сложностях при согласовании акции. Согласно официальному приказу, студента отчислили «в связи с противоправным поведением», которое заключалось в «неуважение к закону и суду в публичном пространстве». Алексеев называл приказ «незаконным», а формулировку о «неуважении к закону» – «абсурдной».

Студент хотел провести митинг в центре Калининграда, администрация города отказала, предложив альтернативный вариант; в ответ на это Алексеев подал на местных властей в суд.

По данным издания «Новый Калиниград», перед акцией руководство БФУ и сотрудник правоохранительных органов встретились со студентом и призвали его отказаться митинга, отметив, что у Алексеева «недостаточно знаний и опыта». Из-за участия студентов в протестных акциях возникают «вопросы к университету», добавили в БФУ. Запись беседы студент предоставил «Новому Калиниграду».

После публикации разговора руководство вуза пообещало провести проверку в отношении Алексеева.