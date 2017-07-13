Издательский дом Арама Габрелянова АО «Ньюс Медиа» на 75% принадлежит фонду «Медиа+», связанному с Национальной Медиа Группой (НМГ), следует из данных «СПАРК-Интерфакс». Остальными 25%, по данным на 2015 год, владела Ingl International News Group Limited. Это компания Габрелянова, подтвердил Republic сам медиаменеджер.

Ранее считалось, что структурам НМГ принадлежит всего 50% минус одна акция «Ньюс медиа».

Адрес и телефон «Медиа+» совпадают с контактами Национальной Медиа Группы. Секретарь НМГ сказала корреспонденту Republic, что «Медиа+» – «одна из дочерних компаний группы» и соединила с сотрудником НМГ Еленой Векслер, отвечающей за фонд. Та, впрочем, отказалась говорить, чем фонд занимается: «Это довольно закрытый фонд. Мы поддерживаем средства массовой информации», – сказала она. На официальный запрос Republic НМГ ответила, что не является учредителем фонда «Медиа+», не пояснив, почему фонд находится по тому же адресу и телефону, и почему сотрудники фонда располагают почтой на домене НМГ.

АО «Ньюс Медиа» – основное юрлицо издательского бизнеса Габрелянова, компания владеет доменами life.ru, zhizn.ru и многими другими.

Габрелянов в ответ на вопросы Republic подтвердил, что 75% его компании принадлежит фонду «Медиа+», но сказал, что ему неизвестно, чей это фонд. «Я сомневаюсь, что это фонд НМГ»,– добавил он. Габрелянов подчеркнул, что, всеми активами управляет он сам, а принадлежащие ему 25% переведены с Кипра в российскую юрисдикцию.

Один из бывших сотрудников НМГ подтвердил Republic, что у НМГ была доля в активах Габрелянова. Фонд «Медиа+» оказался одним из самых крупных по активам российских негосударственных фондов – ему принадлежат финансовые вложения на 2,7 млрд руб. Это могут быть вложения в ценные бумаги, депозиты или уставные капиталы других организаций. АО «Ньюс Медиа» – единственная компания, в уставном капитале которой участвует фонд.

До 2008 года 50% плюс одна акция «Ньюс Медиа» принадлежала Габрелянову, 50% минус одна – фонду UFG Private Equity. В 2008 году UFG продал свой пакет, предположительно – структурам, близким к банку «Россия» и Национальной Медиа Группе. Но ни НМГ, ни Габрелянов никогда не подтверждали это официально. В 2013 году, когда Габрелянов работал вице-президентом НМГ, группа раскрыла структуру его активов, и оказалось, что ему принадлежит 50% плюс одна акция «Ньюс Медиа».

До июня 2017 года Габрелянов занимал пост вице-президента НМГ, его структуры по заказу НМГ управляли входящими в медиагруппу газетой «Известия», Русской службой новостей и петербургским телеканалом Life 78.

После ухода из НМГ в составе холдинга Габрелянова остался сайт Life и одноименный канал. Однако, по словам его знакомого, и из этих проектов Габрелянов постепенно готовится уходить и выводит оттуда людей с прицелом на то, что и это СМИ у него «заберут», писал телеканал «Дождь». Бывший главный редактор «Известий» и Life Александр Потапов создает на деньги Габрелянова агентство по созданию контента для соцсетей Space. Одна из бывших заместителей Потапова Анастасия Кашеварова создает два проекта, This is Media и портал Daily Storm, другая – Дарина Евтушенко – сервис нативной видеорекламы «Изюм».

НМГ была создана в 2008 году и объединила медийные активы банка «Россия» Юрия Ковальчука, Алексея Мордашова и страховой группы «Согаз». В медиагруппу входят РЕН ТВ, «Пятый канал», производитель сериалов Art Pictures Vision, газеты «Известия», «Спорт-экспресс» и «Metro-Петербург», а также радиостанция «Life Звук» (бывшая «Русская служба новостей»). Также НМГ принадлежит 25% акций «Первого канала». С 2014 года совет директоров группы возглавляет бывший депутат Госдумы и олимпийская чемпионка Алина Кабаева. Стоимость активов компании по состоянию на конец марта прошлого года оценивалась в 16,5 млрд руб.