Siemens полагает, что входящая в «Ростех» компания «Технопромэкспорт» ввела немецкий концерн «в заблуждение» в ситуации с поставками газовых турбин в Крым. Об этом пишет Forbes, который ознакомился с деталями иска компании к «Технопромэкспорту».

Как следует из заявления, которое цитирует издание, ООО «Сименс технологии газовых турбин» заключило в 2013 году контракт с ОАО «Внешнеэкономическое объединение “Технопромэкспорт”» на €213 млн.

При этом в контракте был «специально обозначен» запрет на использование этого оборудования в Крыму, а также указано «место разрешенного использования» – Таманский полуостров Краснодарского края.

«Технопромэкспорт», подписав контракт, гарантировал, что турбины не будут использовать на электростанциях, снабжающих Крым, подчеркнули в Siemens.

«Однако ОАО “Внешнеэкономическое объединение “Технопромэкспорт” заключило 16 октября 2015 года контракт с ООО “Внешнеэкономическое объединение “Технопромэкспорт” на сумму €129,18 млн, предполагающий поставку четырех газотурбинных установок, соответствующих по описанию закупленным у ООО “Сименс технологии газовых турбин””, – пишет Forbes.

Немецкие власти ранее попросили Siemens объяснить, каким образом их турбины попали на полуостров. Как заявлял представитель компании Филипп Энч, они не располагают доказательствами того, что турбины в Крыму принадлежат Siemens.

“У нас есть причины полагать, что это наши турбины. Доказательством было бы, если бы я лично туда отправился, посмотрел на турбины и по номеру определил, что она принадлежит Siemens”, – сказал он.

11 июня Siemens подала иск из-за поставок на полуостров газовых турбин в обход санкций. Ответчиками выступают ОАО “Внешнеэкономическое объединение “Технопромэкспорт”, ООО “Сименс технологии газовых турбин” и ООО “Внешнеэкономическое объединение “Технопромэкспорт”.

Siemens через суд намерена вернуть отправленные в Крым турбины и предотвратить отправку новых. В компании также заявили, что они намерены пересмотреть бизнес в России из-за скандала с турбинами, не уточнив, чего именно это коснется.

О поставке на полуостров турбин Siemens стало известно 5 июля. В “Технопромэкспорте” утверждали, что оборудование они купили на вторичном рынке.