Алексей Навальный принял вызов Игоря Стрелкова и обещает дебаты с ним на собственном Youtube-канале. Обозначены уже даже темы: как победить коррупцию, как относиться к Западу и что делать с Донбассом и Крымом. Многие симпатизанты Навального озадачены: Стрелков – военный преступник, и разговор с ним возможен только в суде, где Стрелков окажется в качестве обвиняемого (в прекрасной России будущего, разумеется, после победы добра). По-настоящему верные соратники встают на дыбы, и разъясняют, что вождь, как всегда, действует безошибочно. Сам Навальный называет Стрелкова «выразителем мнения определенной группы граждан РФ», говорит, что ему нужны на предстоящих выборах голоса всех националистов, и пусть у него с отдельными их представителями есть идейные расхождения, но он – «единственный кандидат в президенты, прямо заявляющий о том, что к политической жизни страны и участию в выборах должны быть допущены все политические силы, включая националистов».

Игра Навального

Вождь, кстати, и правда действует безошибочно. Когда он объявил себя кандидатом в президенты, многие недоумевали, – зачем, понятно же, что Навального никогда не допустят ни до каких выборов. Многие недоумевали, а он ринулся открывать региональные штабы. Недоумение усилилось – какие штабы, зачем штабы, не будет ведь выборов. И вообще это не выборы, и Навального туда никогда… Государственные люди – от Пескова до Памфиловой – повторяют без устали: Навального ни на какие выборы никогда не пустят. Но это, кажется, уже не так важно. Штабы в десятках городов действуют, собирают вокруг себя волонтеров, готовых на серьезный риск, а давление со стороны государства – и прямое, через полицейский террор, и опосредованное, при помощи разнообразных прикормленных «активистов», – только добавляет Навальному популярности, а волонтерам – решимости.