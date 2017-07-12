Международная платежная система Visa с августа начнет программу, по которой предложит небольшому бизнесу деньги на модернизацию платежного оборудования.

Взамен компании должны будут отказаться от наличных, пишет The Wall Street Journal. В программе примет участие свыше 50 ресторанов и поставщиков продуктов. Каждой фирме Visa заплатит по $10 тысяч.

Клиенты этих компаний после этого смогут расплачиваться только дебетовыми или кредитными картами, а также через системы бесконтактных платежей, например, Apple Pay.

В США, согласно данным исследовательской компании Nilson, в 2016 году Visa заняла 59% рынка банковских карт. MasterCard, по тем же данным, занимала 25%.