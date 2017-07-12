Hyperloop One провела первое тестирование системы сверхскоростных перевозок в вакуумной среде. Об этом сообщает The Verge.

Капсуле удалось достигнуть скорости 70 миль в час (113 километров в час). На следующем этапе тестирования планируется развить скорость до 250 миль в час (400 километров в час).

https://twitter.com/CBSNews/status/885117183080235008

Тест провели в мае 2017 года, однако о его результатах сообщили в июле.

Первый участок трубы для Hyperloop построили в штате Невада в марте. Его длина – 500 метров, а диаметр 3,3 метра. Первый тест провели годом ранее, тогда испытывалась разгонная система.

Hyperloop будет представлять собой систему построенных над землей труб с пониженным давлением, где будет располагаться линейные двигатели. По трубам будут двигаться шаттлы с пассажирами и грузами. Планируется, что шаттлы смогут достигать скорости до 750 миль в час (1200 километров в час).