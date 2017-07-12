В деле о связях Дональда Трампа с Россией появились новые факты. Его сын не только признал, что летом 2016 года встречался с Натальей Весельницкой – бывшей сотрудницей российской прокуратуры, но и то, что перед встречей ему обещали компромат на Хиллари Кинтон, собранный российскими должностными лицами.

Зная, что информация уже попала в прессу (материалы опубликовала New York Times), Трамп-младший сам выложил фрагменты переписки. Из них следует, что ему пообещали ценный компромат на Хиллари Клинтон. Он согласился на встречу – зная, что помощь предложена от имени российской власти.

Сам Трамп-младший теперь настаивает на том, что ничего предосудительного не было. «Он честный парень, – сказал журналистам один из друзей Трампа-младшего. – Встреча была незначительной, а пресса в нее вцепилась, потому что она как-то связана с Россией».

Что он признал?