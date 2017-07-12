Общая сумма хищений по уголовному делу экс-главы Татфондбанка Роберта Мусина составляет 35,5 млрд рублей. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на следователя татарстанского СК Игоря Мухина.

Всего на Мусина и неустановленных лиц завели 7 уголовных дел, в том числе о легализации доходов, полученных преступным путем.

Как уточнил Мухин, следствие вместе с ФСБ установили компании, зарегистрированные в офшорах, и обнаружили документы, которые «свидетельствует непосредственно о причастности» к управлению этими фирмами Мусина, «его супруги и несовершеннолетней дочери».

ЦБ отозвал у Татфондбанка лицензию 3 марта, в тот же день стало известно, что на Мусина завели дело о мошенничестве. Тогда СК сообщал о 3 млрд рублей, которые, по версии следствия, похитил руководитель банка. Банк признали банкротом в апреле.