Бывший глава службы безопасности ЮКОСа Алексей Пичугин повторно обратился к президенту с просьбой о помиловании. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на его адвоката Ксению Костромину.

«Повторное ходатайство о помиловании от 4 мая 2017 года связано с желанием дать возможность Российской Федерации исполнить два решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), который признал судебные решения в отношении Пичугина несправедливыми», – сказала адвокат.

Прошлое ходатайство Пичугин подал годом ранее, в нем он не признал своей вины. Он получил отказ, в нем не объяснялась причина.

ЕСПЧ в июне 2017 года постановил выплатить Пичугину €15 тысяч. Он жаловался на несоблюдение принципа презумпции невиновности и нарушения при расследовании уголовных дел в его отношении. В 2012 году Страсбургский суд также обязал Россию выплатить ему €9,5 тысячи для компенсации морального вреда и судебных издержек.

В 2007 году Пичугина приговорили к пожизненному заключению. Его признали виновным в организации нескольких убийств, в том числе мэра Нефтеюганска Владимира Петухова.