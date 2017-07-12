Банк России не будет вводить ограничения на автоматические переводы денег с карт «Мир» на карты других платежных систем. Об этом сказала глава ЦБ Эльвира Набиуллина, передает ТАСС.

«Никаких ограничений мы не планируем для гражданина. Нет, никаких ограничений. Мы хотим сделать карту “Мир” удобной», – заявила она.

10 июля «Ведомости» писали, что Центробанк разрабатывает соответствующие ограничения, планируя таким образом заставить россиян пользоваться национальной банковской картой. Как якобы предполагали в ЦБ, клиентам будет неудобно каждый раз в ручном режиме переводить средства с карты «Мир» на другие карты.

Национальную платежную систему «Мир» создали в 2014 году после того, как Visa и MasterCard временно отказали в обслуживании россиянам, чьи карты выпускали попавшие под санкции банки.

С 1 мая 2017 года выплаты по картам «Мир» получают все бюджетники и пенсионерыю Те из них, кто не хочет получать средства на карту, могут забирать деньги наличными.