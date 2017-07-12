В 2018 году правительству нужно будет получить хотя бы половину дивидендов «Роснефтегаза» для поддержки авиаотрасли. Это следует из материалов Минфина, которые изучило РБК.

Согласно документам, в бюджете следующего года поступления от холдинга запланированы на сумму 164,6 млрд рублей. В том случае, если доходы бюджета «от дивидендов по акциям акционерного общества “Роснефтегаз” <…> [превысят] 68,8 млрд рублей», на поддержку авиаотрасли может быть направлено 16,7 млрд рублей.

Из этих денег «Объединенная авиастроительная корпорация» (ОАК) получит 11,5 млрд рублей на усовершенствование самолетов Ил-114 и Ил-96, а «Объединенная двигателестроительная корпорация» (ОДК) – 4,4 млрд рублей на создание двигателя ПД-35, а также 0,8 млрд рублей на разработку двигателя ТВ7–117, говорится в материалах Минфина.

Таким образом, пишет РБК, для поддержки проектов ОАК и ОДК от «Роснефтегаза» нужно будет получить хотя бы половину поступлений, заложенных в федеральный бюджет 2018 года.

Также отмечается, что федеральный бюджет нынешнего года предполагает получить от холдинга дивиденды на сумму 156,4 млрд рублей, а на взносы в уставной капитал ОАК и ОДК предусмотрены поступления от дивидендов «Роснефтегаза» сверх 136 млрд рублей, но в случае, «если они будут».

В мае холдинг отчитался, что не выплатит дивиденды за 2016 год из-за убытка в размере 90,443 млрд рублей. По словам главы Минфина Антона Силуанова, «Роснефтегаз» может заплатить дивиденды из прибыли прошлых лет, несмотря на убыток.

Согласно данным РБК, за 2016 год ведомство рассчитывает получить от холдинга примерно 70 млрд рублей. В Минфине на запрос о прогнозе поступлений дивидендов не ответили, в «Роснефтегазе» изданию не удалось получить оперативный комментарий.

Как объяснял в декабре 2016 года президент Владимир Путин, «Роснефтегаз» – это «резерв» для финансирования некоторых проектов, когда «правительство забывает о том, что есть приоритеты, на которые нужно обращать внимание». Речь, в частности, шла и о авиаотрасли.

До 2016 года «Роснефтегаз» был открытым акционерным обществом и ежегодно публиковал свои показатели, но затем компания сменила организационную форму, стала акционерным обществом и может не публиковать финансовую отчетность.

В конце июня правительство поручило холдингу «систематически» предоставлять отчетность.