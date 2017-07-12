Президент Владимир Путин был бы «счастливее» в случае победы на выборах в США кандидата от демократов Хиллари Клинтон, заявил американский лидер Дональд Трамп.
Заметка дополняется.
Президент Владимир Путин был бы «счастливее» в случае победы на выборах в США кандидата от демократов Хиллари Клинтон, заявил американский лидер Дональд Трамп.
Заметка дополняется.
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