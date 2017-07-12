Президент Владимир Путин был бы «счастливее» в случае победы на выборах в США кандидата от демократов Хиллари Клинтон, заявил американский лидер Дональд Трамп.

«Мы [США] самая могущественная страна в мире, и мы становимся все сильнее, так как я большой сторонник милитаризации. К примеру, если бы Хиллари [Клинтон] выиграла [на выборах], наша армия была бы уничтожена. Наша энергия была бы гораздо дороже. Это то, за что я не нравлюсь Путину. И поэтому я спрашиваю, почему [все считают, что] он предпочел бы меня. Ведь я с первого дня президентства выступал за усиление армии, а он не хочет этого», – сказал Трамп.

Как добавил президент, он стремится снизить цены на энергию, создать «огромную энергетическую отрасль» и сделать страну экспортером в этой области, чего также не хочет Путин.

«Он бы предпочел [увидеть на посту президента] Хиллари [Клинтон], потому что она хочет строить ветряные мельницы. Для него это куда предпочтительнее, ведь в таком случае цены на энергию возросли бы, а Россия во многом зависит от этого», – резюмировал американский лидер.

При этом Трамп уточнил, что ему удалось « хорошо поладить» с Путиным во время личной встречи. По его словам, для «мощных ядерных держав» не имеет смысла не состоять в каких-либо взаимоотношениях. Он подчеркнул важность поддержания диалога между Россией и США.

Как отметил президент, режим прекращения огня на юго-западе Сирии соблюдается, так как он и Путин заключили соответствующее соглашение, в то время как до этого в стране происходили «массовые убийства».

7 июля главы России и США впервые встретились лично на саммите G-20 в Гамбурге. Стороны, среди прочего, договорились о прекращении огня на юго-западе Сирии, а также обсудили «вмешательство» Кремля в американскую президентскую кампанию 2016 года.

Трамп назвал беседу с Путиным «потрясающей», российский лидер охарактеризовал Трампа как «конкретного человека», который «адекватно воспринимает собеседника».