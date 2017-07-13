Возникновение адвоката Натальи Весельницкой в сюжете о российских связях Дональда Трампа демонстрирует какое-то почти пародийное понижение ставок – на смену высшим российским должностным лицам, разведчикам и знаменитому послу Кисляку вдруг приходит подмосковная деятельница с репутацией «решалы», уместной в скандалах на уровне региона, но абсурдной в мировой политике. Очаровательный заголовок – «Трамп-младший видел Весельницкую один раз. В Химках ее знают лучше» невольно отсылает к цитате из популярного фильма «Ширли-мырли» («Я его в Химках видал») и тоже свидетельствует о понижении ставок. Конечно, в 1941 году немцы, дошедшие до Химок, видели оттуда в полевые бинокли Кремль, но это скорее говорит о качестве немецкой оптики, чем о реальной политической географии. Такие связи не тождественны связям с Кремлем, и это тот случай, когда можно поверить Дмитрию Пескову, который, как всегда, все отрицает.

Наталья Весельницкая – человек довольно известный в том смысле, что людям, которые искали ее имя в поисковых системах после появления ее в новостях о Трампе, было что почитать – ее имя есть и на «Компромате.ру», и в многочисленных расследованиях на подмосковную тему, из которых стоит выделить статью в «Новой газете» «Кто вертит дышло» (2012) о конфликте вокруг земли в Красногорском районе с участием тогдашнего министра транспорта Московской области (позже он станет вице-президентом РЖД) Петра Кацыва и его сына Дениса, компанию которого в США судили по делу об отмывании денег, причем Весельницкая проходила по этому делу свидетелем. Ее муж (возможно, бывший) Александр Митусов работал заместителем Петра Кацыва в подмосковном министерстве транспорта, но, очевидно, большее значение имеет, откуда он туда пришел – с должности первого заместителя прокурора Московской области. Социальная группа «подмосковные прокуроры» – это особый вид российских силовиков, много лет находящийся на переднем крае конфликта Генпрокуратуры и Следственного комитета, во многом благодаря этому конфликту неплохо изученный, и если говорить мягко, то нет никаких оснований считать, что у этого вида силовиков контроль за соблюдением законов находится на первом месте в списке их приоритетов (см. например, «игорное дело»).