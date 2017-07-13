Госкорпорация «Ростех» потратит «сотни миллионов рублей» на развитие НИИ прикладной химии (НИИПХ) – крупнейшего производителя и поставщика фейерверков для Минобороны. Об этом РБК рассказали в пресс-службе организации.

Как отмечается, финансирование также получат производства фейерверков в ЧПО им. Чапаева и на Краснозаводском химическом заводе.

В «Ростехе» отказались раскрывать общий объем инвестиций, но сообщили, что на первоначальном этапе корпорация потратит 200 млн рублей на «модернизацию производства». В частности, созданием и продажей фейерверков занимается только НИИПХ, хотя «возможности есть у всех трех предприятий».

Издание пишет, что к 2025 году «Ростех» хочет получать 2,5 млрд рублей дохода от поставок разных видов фейерверков. В то же время, по данным Росстата, в 2016 году оборот торговли пиротехническими средствами составил 4 млрд рублей, а опрошенные изданием эксперты говорят о 5 млрд рублей. Таким образом, компания хочет занять половину объема российского рынка пиротехники. В планах «Ростеха» также выход на европейский рынок.

Как пояснил вице-президент Московской пиротехнической ассоциации Виктор Самошин, на европейском рынке в основном работают китайские производители, а в России Китай занимает 90% рынка. Более того, с китайскими компаниями «практически нереально» конкурировать, так как они предлагают более низкую цену за счет дешевого производства.

По мнению директора группы корпоративных рейтингов АКРА Максима Худалова, «Ростех» не сможет увеличить свою долю на российском рынке без помощи правительства. Госкорпорация потребует ужесточить сертификацию продукции для усложнения китайским компаниям доступа в Россию, предполагает Худалов.